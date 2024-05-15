Çınar Orman Ürünleri firması, laminant ve çelik kapıda marka ürünlerle kaliteyi sunarken, hizmette dev depo avantajıyla bir adım daha öne geçmiş bulunuyor.

Firma sahibi Samet Bal, Ankara yolu Özdilek Mağazası yanında büyük bir depo oluşturduklarını belirterek, bu sayede, müşterinin seçtiği ürünü bekletmeden teslim etme imkânına kavuştuklarını söyledi.

İşyerini 2014 yılında kurduğunu anlatan Samet Bal, güvenilir çelik kapı bayilikleri ile sektörde ilerlediklerini, 2018 yılında ise laminant parke sektöründe lider olan Yıldız Entegre’nin ve diğer birçok fabrikanın bayiliklerini aldıklarını, bu yıl kurdukları depo ile de toptancılığa başladıklarını ifade etti.

Eşyalı ya da eşyasız evlere profesyonel ekiplerle laminat döşeme ve tadilat işleri yaptıklarını vurgulayan Bal, inşaat sektöründe çok sayıda anlaşma ve referansları bulunduğunu, sadece Çorum’da değil talep gelmesi halinde başka illere de hizmet verdiklerini vurguladı.

Eğitimli personel ve araç filosu ile kısa sürede alınan işin tamamlandığını kaydeden Samet Bal, ürünlerinde 10 ve 20 yıllık garanti sürelerine 5 yıl da kendilerinin ekleyerek 15-25 yıla çıkardıklarını, her zaman 1. sınıf malzeme kullandıklarını, ayrıca ilçelerde ve bazı illerde bayilerin ürün tedarikini sağladıklarını söyledi.