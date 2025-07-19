ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez'in bizzat yürüttüğü birkaç aylık satış sürecinin sonunda, İtalyan mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino, dünyanın önde gelen mühimmat üreticilerinden Türk firması ARCA Savunma'nın oldu.

CASALBORDİNO MERKEZLİ ŞİRKET İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Esplodenti Sabino, mühimmat, füze ve patlayıcı imhası yapan nadir Avrupa şirketlerinden biri olarak yıllar içinde NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı’ndan önemli projeler yürütüyor.

Satışın mali detayları açıklanmamakla birlikte ARCA Savunma’nın Casalbordino’daki tesiste yapacağı değişimler de henüz belirsiz.



Arca Savunma’nın İtalya ofisi Milano’da bulunuyor. Türkiye'de çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı, 20–40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten ARCA Savunma'nın, İtalya'da satın aldığı yeni fabrikada yaratacağı üretim portföyü ise merak konusu.

ARCA Savunma, Sungurlu’da bulunan üretim tesisinde tüm Amerika kıtasından daha fazla top mermisi üreten firma olarak tanınıyor.