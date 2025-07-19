Çorum’da ceza infaz kurumuna yakınlarını görmek için gelen ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Mescidi ve Sosyal Yaşam Alanı, törenle hizmete açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, törendeki konuşmasında, mescit ve sosyal alanın, devlet ve millet işbirliğiyle yapıldığını söyledi.

Buraya Bursa'da 3 yıl önce terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in adını verdiklerini belirten Bektaş, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Müftülüğüne projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başsavcı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ile İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, mescit ile alanın açılış kurdelesini kesti.

Törenin ardından mescitte cuma namazı kılındı.

Muhabir: AA AJANS