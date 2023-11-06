Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dubai gezisinin ardından geçtiğimiz hafta 5 gün süren Özbekistan gezisinde metal, makine ve madeni eşya üzerine düzenlenen Mınıng Metals Fuarı’na katılan oda üyeleri, Özbekistan’ın tarihi ve doğal güzelliklerini de yerinde görme fırsatı buldu.

Yüzde 60’ı KOSGEB tarafından desteklenen gezide ilk olarak Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e giden heyet, ardından Semerkand’a geçti.



Rehber eşliğinde ilk gün Taşkent'teki Özbekistan Bağımsızlık Meydanı ve İkinci Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybeden Özbek askerlerin anısına inşa edilen Hatıra Anıtı ziyaret eden oda üyeleri, daha sonra içerisinde Barak Han Medresesi, Muyi Mübarek Medresesi, Keffal Şaşi Türbesi, Tila Şeyh Cami ve Hast’i İmam Cami gibi eserlerin yer aldığı Hazret İmam Külliyesi’ni gezdi.

Külliyede üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ifade edilen ceylan derisine yazılı Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Osman Mushafı Müzesi de ziyaret edildi.

Daha sonra Taşkent'ten Semerkand şehrine geçildi. Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis alimi İmam Buhari Hazretleri’nin şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunan türbesini ziyaret eden Çorumlu esnaflar, Cuma namazını da burada kılarak, dua etti.



Ardından Peygamber Efendimiz’in amcası Hazreti Abbas’ın oğlu olan Kusem İbni Abbas’ın Semerkand’da bulunan kabrini ziyaret eden heyet, Şâh-ı Zinde olarak da bilinen türbenin yanı sıra bölgedeki cami ve medreseleri de görme imkanı buldu.

Emir Timur Türbesi, Uluğ Bey Rasathanesi ve Semerkand’ın kalbi olarak nitelendirilen üç medresenin bir arada bulunduğu Registan Meydanı da ziyaret edilen tarihi mekanlar arasındaydı. Gezinin ardından bir değerlendirmede bulunan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcılar, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, fuar gezisinde Özbek iş insanları ile tanışılarak karşılıklı çok verimli ticari görüşmelerin yapıldığını söyledi. Uzun, ayrıca Taşkent Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerinin de otelde kendilerini ziyaret ederek, onore ettiklerini dile getirdi.

Yut dışı fuar ve iş gezilerinin Çorumlu esnafın dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından tanımaları ayrıca ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini görmeleri için bir fırsat olduğunu ifade eden Necmettin Uzun, oda olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya devam edeceklerini belirtti.



Geziden oldukça memnun ayrılan oda üyeleri de, kendilerine böylesine önemli gezi fırsatı sunan Oda Başkanı Necmettin Uzun’a teşekkür ettiler.

Gezi sonunda Çorum’a mutlu bir şekilde dönen oda üyelerine ise Özbekistan’da ÇESOB ve Oto Tamirciler Odası tarafından hazırlanan katılım belgeleri takdim edildi.