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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Kalayoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

METİN KALAYOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Kalayoğlu, Tunceli ve Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Metin Kalayoğlu, evli ve 1 çocuk babasıydı.