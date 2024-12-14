Çorum’un yetiştirdiği başarılı, sevilen ve sayılan emniyet mensuplarından uzun yıllar Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü yapan emekli 1.Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Sökelen (64) lenf kanseri tedavisi gördüğü Medicana Hastanesi’nde bugün saat 15.00’de hayatını kaybetti.
Gülten Sökelen’in eşi, Serdar ve Çiğdem Sökelen’in babaları olan İsmail Sökelen’in cenazesi yarın (15 Aralık Pazar) Ankara Karşıyaka Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi