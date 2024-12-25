Çorum Dağcılar Birliği, kış aylarının soğuk zorluklarına meydan okuyarak Hasan Dağı’nın zirvesine tırmandı.

Çorum Dağcılar Birliği sporcuları aynı zamanda yöneticileri Mustafa Kuzu, Abdullah Alkaç ve Ömer Maz, Hasan Dağı kış zirve faaliyetini başarıyla tamamladı.

Aksaray’da bulunan Hasan Dağı, deniz seviyesinden 3268 metre yüksek olan tepesiyle bir volkanik dağdır. Büyük Hasan ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri vardır. Melendiz dağının büyük kısmı, bu iki kraterden çıkan lavlardan meydana gelmiştir.