Sungurlu’nun İnegazili köyünden çıkıp Türkiye çorap sektörünün en az yarısına hakim olan ve üretimlerinin çok büyük bölümünü ihraç eden sanayici hemşehriler, İstanbul’da Çorum’u başarıyla temsil ediyorlar.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise, gerek yatırım çeşitliliği ve cirosu, gerekse ihracatı bakımından tartışmasız Türkiye’nin en büyüklerinden biri ve “Çorum’un gururu”…

Ahmet Ahlatcı ile çorap sanayicilerinin önde gelen iki ismi; Aslan Öztaş ve Nazım Bekmezci, ortak dostları Mehmet Yolyapar tarafından İstanbul’da bir araya getirildiler.

Florya sahilindeki Kaşıbeyaz Restaurant’ta Nazım Bekmezci tarafından verilen yemeğe, Çorum’dan, Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ile yardımcısı Muharrem Madak da katıldı.

Yolyapar, Aksoy ve Madak, ertesi gün de, çorap sektörünün duayeni, eğitim gönüllüsü Haydar Ali Öztaş’ı, yine Florya’daki evinde ziyaret ettiler.