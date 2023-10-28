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Çorum’un Osmancık ilçesi Kargı köyünde 13 yaşından bu yana çiftçilik yapan Cengiz Kargı (50), dünyanın 4 bir tarafında üretilen 180 çeşit üzümü 4 dönümlük arazisinde yetiştiriyor.

Çocukluğundan bu yana bu işin içinde olduğunu anlatan çiftçi Kargı, üzüm yetiştiriciliğinin dededen, babadan kaldığını söyledi.



Ailesinin uzun yıllardır bağcılıkla uğraştığını kaydeden Kargı, “Bağımızda bin asırlık ata üzümü yetiştiriyoruz. Sonraları farklı üzüm çeşitlerini üretmek benim için hobi oldu. 2012 yılında yurt dışından üzüm fideleri getirmeye başladım. Daha sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bu işle uğraşan çiftçilerimizden de onların getirttiği fideleri almaya başladım. Şimdi Ukrayna, Rusya, Amerika ve pek çok Uzakdoğu ülkesinden gelen 180 çeşit üzümü bağımda yetiştiriyorum.” dedi.

2012 yılında Alphonse Lavelle üzüm çeşidiyle ithal üzüm yetiştirmeye başladığını belirten Kargı, seneye 400 çeşit üzüm yetiştirmeyi amaçlıyor.



Çiftçi, bağında Çorum’a özgü olan Kargı siyahının yanında, Antep karası, Mevlana, Şehrazat gibi yerli üzümler ayrıca Hamburg misketi, İtalya, Merlot, Chardony, Cabarnet gibi pek çok ithal üzüm yetiştiriyor.

Şu anda bahçelerinde 180 çeşit üzüm bulunan Kargı, çeşitlilik denemelerine devam edeceğini söyledi.