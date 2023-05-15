28. Dönem Milletvekilliği seçimi öncesinde siyasi partiler tarafından Çorum dışından 12 isim milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Bu isimlerden üçü ise önceki gün yapılan seçimde Meclis’e girmeyi başardı.

Buna göre Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre geçmişte de milletvekilliği yapan AK Parti Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Av. Murat Alparslan, AK Parti MKYK Üyesi, Ankara 3. Bölge 4. Sıra Milletvekili ve Milletvekili Adayı Asuman Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aşıla da milletvekili seçilmeyi başardı.

Buna göre çeşitli illerden aday olan Yalçın Akman, Fatih Koca, Şeymanur Aklan, Büşra Düzgün Kaya, Nur Tuğba Aktay, Mehmet Sarı, Kazım Özeren, İsmail Aybars Aksoy ile Muhammed Abdullah Özer ise seçilmek için yeterli oyu alamadı.