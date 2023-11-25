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Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü sebebiyle tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden Çorumlu B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T’yi (11) av tüfeğiyle vurmuştu. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan T.Ü., emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. T.Ü., buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.