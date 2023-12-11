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Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi. Sait Çakar (50) ve annesi Perihan (70) Çakar'ın toprak altında kaldığı heyelana müdahale için giden ekiplerden 21 kişi ise yaşanan ikinci heyelan sonucu iş makineleri ile birlikte toprak altında kaldı.



İkinci büyük heyelanda toprak altında kalan ekiplerin kurtarılması için de bölgeye Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerinden 78 arama-kurtarma personeli ve 19 araç daha sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleri olay yerine gelerek incelemede bulunurken, toprak altında kalan 21 kişilik ekipten 15’inin ayakta tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğu vurgulandı.