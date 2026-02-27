Çorum Belediyesi'nin koordinasyonunda, hayırseverlerin destekleriyle, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermük bölgesinde ağır hasar gören bir camide her gün 500 kişiye iftar veriliyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Her konuştuğumuz, Türkiye denildiğinde bizleri kardeşlik duygusuyla karşılıyor ve bağrına basıyor” dedi.

Çorumlu hayırseverler, Suriye'de yıllardır süren iç savaşın izlerini taşıyan Şam kırsalındaki Yermük bölgesinde her gün 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan ve savaş mağdurlarını aynı sofrada buluşturan organizasyonun kamu yararına çalışan bir derneğin koordinasyonunda yürütüldüğünü ve tamamen sivil ve gönüllü bir yapıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. İftar sofralarının kurulduğu bölgenin taşıdığı öneme ve yaşanan acılara dikkat çeken Başkan Aşgın, organizasyonun Şam'a yakın Yermük bölgesinde gerçekleştirildiğini, buranın Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı ve Esad rejiminin en ağır zulmüne maruz kalmış bölgelerden biri olduğunu söyledi. Yermük'ün uzun süre abluka altında tutulduğu, insanların bölgeden çıkmasına izin verilmediğini belirten Aşgın, ciddi katliamların yaşandığı bölgede bulunan Abdülkadir El Hüseyni Camii'nde kurulan kardeşlik sofralarının Ramazan ayı boyunca açık kalacağını kaydetti.



“BİZLERİ KARDEŞLİK DUYGUSUYLA

KARŞILIYOR VE BAĞRINA BASIYORLAR”

Bölgeyi gördüklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Özellikle Suriye, Gazze, Filistin'in diğer bölgeleri ve Bosna Hersek gibi birçok farklı İslam coğrafyasında belediyelerimizin iftar vermesi yönünde bir çağrı yapıldı. Bunun üzerine Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan çalışma neticesinde en mağdur, en mazlum ve en sıkıntılı bölgeler tespit edildi. Bu kapsamda bize, Şam yakınlarındaki Yermük bölgesi düştü. İkinci gün bölgeye gittim. Çünkü hemşehrilerimizin, nasıl bir ortamda iftar verdiğimizi bilmesini istedim. Bir gün içerisinde organizasyonumuzu tamamladık. Ramazan'ın 29 gününün tamamı Çorumlu hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Ramazan boyunca her gün 500 kişilik iftar verilecek. Heyetimizle birlikte önce Ankara'dan Şam'a, ardından da Yermük'te iftar verdiğimiz bölgeye geçtik. İftar alanına ulaştığımızda büyük bir üzüntü yaşadık. Orada bir deprem ya da doğal afet olmamıştı, ancak insanın insana yaptığı zulmün boyutlarını yerinde görmek bizleri derinden etkiledi. Çünkü insanın insana bunu yapmaması gerekir. Büyük kısmı Filistinli mültecilerden oluşan Yermük yerleşiminde ağır yıkım vardı. Binaların neredeyse tamamı enkaz haline gelmişti. Camiler, mabetler ve ibadethaneler zarar görmüş, birçok yapı yıkılmış ve harap olmuştu. Böyle bir ortamda, Çorumlular olarak Yermük'te iftar veriyoruz. Çorum Belediyesi organizasyonunda Ramazan boyunca her gün 500 kişiye iftar ikramı devam edecek. Günlük görüntüler tarafımıza ulaştırılıyor. Biz de ikinci ve üçüncü gün iftarlarda bizzat oradaydık. Şu anda da iftarlarımız devam ediyor. Bölgede her konuştuğumuz, Türkiye denildiğinde bizleri kardeşlik duygusuyla karşılıyor ve bağrına basıyor. Emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun” dedi.