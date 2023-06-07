Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile Özel Sporcular Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası 4-6 Haziran tarihleri arasında Nevşehir’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda özel sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum’u İl Temsilcisi Mehmet Ali Kurt önderliğinde 6 sporcu temsil etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Pınar Kurt 100 metre yarışlarında Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, 400 metre yarışlarında ise Türkiye ikincisi oldu. Yine Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Ahmet Baki Yılmaz ise 400 metre yarışlarında Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle Türkiye şampiyonu ve ikincisi olan Pınar Kurt madalyasını alırken, ilk 5’e giren Ahmet Baki Yılmaz’a ise başarı belgesi takdim edildi.