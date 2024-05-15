Çorum’un önceki valilerinden, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım, Emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü, Emekli Vali Osman Dıraçoğlu’nun eşi Şengül Dıraçoğlu, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in eşi Makbule Şahin başta olmak üzere, Ankara’dan bir otobüsle gelerek Çorum’u gezen konuk kadınlar, son derece memnun olarak Çorum’dan ayrıldılar.

Kafile Başkanı Perihan Yıldırım, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatıyla kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığını, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirterek, kendilerini Boğazkale’de karşılayıp eşlik eden arkadaşları Sibel Ahlatcı ile Hülya Yolyapar’a, otobüs teminindeki yardımlarından dolayı Ahmet Ahlatcı ve Ali Evlüce’ye teşekkür etti.

Perihan Yıldırım, Çorum’daki gezileri boyunca da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın samimi ilgi ve dostluğu ile karşılaştıklarını ifade ederek, kendisine teşekkür borçlu olduklarını söyledi, ayrıca tüm Çorumlulara selamlarını iletti.