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Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda basın açıklamasını platform adına basın açıklamasını okuyan Çorum Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kır, 7 Ekim tarihinde başlayan ve devamında Siyonist İsrail’in on binlerce ton bombasıyla, binlerce füzesiyle bir soykırıma dönüşen İsrail zulmünü lanetlediklerini söyledi.

İsrail saldırılarının Gazze'yi yok etme hedefiyle bir insanlık faciasına dönüşmesiyle Çorumlu Sivil Toplum Örgütleri olarak Çorum Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çorum Filistin Platformu’nun bu katliama karşı Çorum'un sesini yükseltmesine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Kır, “Valilik önünden başlayıp Hürriyet Meydanında sona eren "Soykırıma Karşı Yürüyüş'e 12 bin hemşehrimiz katılmış, yürüyüş sonunda okuduğumuz bildiriye destek vermiştir. Akşemseddin Camiinde iki kez düzenlediğimiz "Sabah namazı buluşması" hemşehrilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. Platform bünyesinde kadınların Kadeş Barış Meydanında düzenlediği "Gazze'de Soykırıma Hayır" basın açıklaması da Çorumlu kadınların sesini dünyaya duyurma adına önemli bir faaliyet olmuştur.” dedi.



Platform olarak Filistin ve Gazze konulu konferanslar, okuma etkinlikleri, fotoğraf sergisi, okul söyleşileri gerçekleştirdiklerini aktaran Kır, şunları kaydetti: “İsrail mallarının boykot edilmesi hususunda kamuoyunda oluşan bilinçli alışveriş tavrını da önemsiyor ve destekliyoruz. Boykotun sürekliliği halkımızın elindeki en önemli güçtür, bunu kalıcı hale getirmek platformumuzun öncelikleri arasındadır. Bütün dünyanın gözü önünde, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Siyonist İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalmanın, duyarsız kalmanın vebali büyüktür. Çocukların, kadınların, yaşlıların ve masum sivillerin maruz kaldığı zulmün dünyada yankı bulması hususunda Çorum olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

“HEDEF AMBULANS ALMAK”Gazze'deki yaraların sarılmasına küçük de olsa bir katkı sunmak için başlattıkları "Gazze için Ambulans ve Tıbbi yardım Kampanyası" devam ettiğini hatırlatan Kır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kızılay bünyesinde bir hesap açarak başlattığımız kampanyada bugüne kadar Banka hesabına yatırılan miktar: 813.86.19 TL. Stand bağışı: 184.910 TL olmak üzere Toplam: 997.966.49 TL'dir.Ambulans alımı için gerekli miktar 3.5 milyon TL olduğundan kampanyamız hedeflediği asgari miktarın henüz %30'u aşamasındadır.Kampanyamıza destek veren hemşehrilerimize, okullarımıza, işadamlarına teşekkür ediyoruz. Bu konuda katkı verebilecek olan tüm kişi ve kurumları yardıma davet ediyoruz.Gazze'de mazlum direnişin, Siyonist vahşete galip geleceğine inancımız tamdır. Bugüne kadar çalışmalarımıza destek veren aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.Dualarımız ve desteklerimizle mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”