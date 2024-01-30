Çorum Çocuk Hakları Kız Çocuk Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Çocuk Temsilcisi Arda Estelik, Çocuk Hakları İl Temsilcilerinden oluşan 162 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen seçimde 20 kişiden oluşan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’na seçildiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın katılımı ile gerçekleşecek olan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu toplantısına katılacak olan Çorum Çocuk Hakları Temsilcisi Belgin Gündoğdu, Kız Çocuk Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Çocuk Temsilcisi Arda Estelik, toplantı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Türcay Aksoy ile birlikte Çorum Çocuk Hakları Komitesi hakkında bilgi vermek amacıyla Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, iki çocuğun birden 81 ildeki 162 çocuk arasından 20 kişilik “Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’na seçilmelerinin büyük bir başarı olduğunu belirterek çocukları tebrik etti.

Vali Dağlı, 31 Ocak- 02 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu Toplantısı’nda çocukların ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek, kendilerine hayırlı yolculuklar ve başarılar diledi.Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler verildi:“Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve 196 ülke tarafından imzalanmıştır.Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu “Koordinatör Kurum” olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde her ilde Çocuk Hakları Komiteleri kurulmuştur.81 ilin çocuk temsilcileri arasında düzenlenen seçimle 20 çocuk “Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’nu” oluşturmakta ve 2 yıl bu kurulda görev yapmaktadır. İlimiz Çocuk Hakları Kız Çocuk Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Çocuk Temsilcisi Arda Estelik, Çocuk Hakları İl Temsilcilerinden oluşan 162 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen seçimde 20 kişiden oluşan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’na seçildiler.” (Haber Merkezi)