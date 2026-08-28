Bosna Hersek’te düzenlenecek Masa Tenisi Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Milli takımlarda Çorum’dan 1 antrenör ve 3 sporcu bulunuyor.

Hemşehrimiz Muammer Kaya’nın antrenör olarak görev alacağı milli takımda Çorumlu sporcular Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek ve Uğurcan Dursun da yer alıyor. Yıllarca Çorum Arenaspor’da oynayan Ankaralı sporcu Büşra Demir de şampiyona kadrosunda bulunuyor.

ŞAMPİYONA ÖNCESİ KAMP

Öte yandan, Çorumlu sporcuların yanı sıra Yiğit Can Kaya, Hakan Işık, Özge Yılmaz, Nil Başaran, Mahshid Ashtari ve Setayesh Ilohukhanı’n da yer aldığı milli takımlar şampiyona öncesinde Ankara’da kamp yapacak. Şeker Spor Tesislerindeki kamp 5 Eylül’de başlayıp 12 Eylül’de sona erecek.