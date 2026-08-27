Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK, İstanbul temsilcisi Eyüpspor’u konuk edecek. 6 Eylül Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

4.haftanın açılış maçı 5 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor’la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak. 6 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile Amedspor, Arca Çorum FK ile Eyüpspor, Kocaelispor’la Samsunspor, Trabzonspor’la da Gençlerbirliği karşılaşacak olup, 7 Eylül Pazartesi günü ise Göztepe-Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçları oynanacak.

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın Başakşehir’le, Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş’la olan maçlarının günü belirtilmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin yarın açıklanmasının ardından, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karşılaşmaların biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacak.