Bunlar da ilginizi çekebilir

Geçtiğimiz ay da Kulübün Seyahat Planlaması ve Lojistik'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Yiğitoğlu görevinden ayrılmıştı

Açıklamada, Kaya’ya görev süresi boyunca Arca Çorum FK’ya sunduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya’nın, özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu’ndaki görevini bıraktığı bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.