Arca Çorum FK, bir süredir gündeminde olan Cengiz Ünder ve Göktan Gürpüz transferlerinde mutlu sona ulaştı. İki futbolcu da sezon sonuna kadar kiralandı.

Trabzonspor’un 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Göktan Gürbüz’ün kadroya katılmasıyla ilgili kulüpler arasında bir süredir devam eden görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlandı. Genç futbolcunun birkaç gün içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

29 yaşındaki Cengiz Ünder’in kiralanmasıyla ilgili de Fenerbahçe ve oyuncu ile ile anlaşmaya varıldı. Milli kanat-forvet oyuncusunun Beşiktaş maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

U16 ve U21 yaş kategorilerinde olmak üzere 8 kez milli formayı giyen Göktan Gürbüz, geçen sezonu Gençlerbirliği’nde, önceki sezonu ise Fatih Karagümrük kiralık geçirirken, bu sezon Trabzonspor’un kadrosunda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Arca Çorum FK’nın kadrosuna katmak istediği gurbetçi 10 numara, Trabzonspor formasıyla 7 maçta 1 gol, Fatih Karagümrük formasıyla 36 maçta 5 gol-8 asist, Gençlerbirliği formasıyla da 33 maçta 8 asistlik skor performansı sergiledi.

Bu sezon Fenarbahçe’de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, geçen sezonu kiralık geçirdiği Beşiktaş’ta çıktığı 29 maçta 5 gol-4 asistlik skor performansı sergiledi.