ARACINDAN İNDİ

Kaza, akşam saatlerinde Samsun-Çorum karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından aracından inen Cumali Kurt'a (30) başka bir araç çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Kurt, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Cumali Kurt’un aslen Ordu’nun Ünye İlçesi Yavi Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ünye Müftülüğü Emekli Din Görevlisi Ali Engin’in damadı olduğu öğrenildi.