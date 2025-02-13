Kaza, Çorum-Sungurlu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan O.U. yönetimindeki 19 AEU 063 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada C.A. idaresindeki otomobilde bulunan A.K. isimli vatandaş yaralandı.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen farklı bir trafik kazasında ise 55 AOC 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan H.Y. ve M.Y. yaralandı.

Kazalarda yaralanan vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza yerlerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS