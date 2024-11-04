Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak, olay anını İHA muhabirine anlattı. Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açanın olmadığını söyleyen Kazak, bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını ifade etti. Patlama anında büyük korku yaşadıklarını ve sonra yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Rafet Kazak, “Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, ‘Aşağı kattan doğalgaz sesi geliyor’ dedi. Ben de ‘Bir zilini çal, uyar’ dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, ‘Ses geliyor, babanız içeride’ diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum” dedi.

Patlama nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkânlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.

Editör: İHA AJANS