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Müteahhitliğini kendilerinin yaptığı tesis inşasına geçen yıl başladıklarını belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, bu alandaki yatırım fikrinin babasının Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya’nın ilk olarak Ukrayna’nın barut fabrikasını vurmasıyla oluştuğunu söyledi. Toplamda 1.6 milyon metrekare alana kurulacak olan fabrikanın üretim kapasitesinin yıllık 4 bin ton olacağını ifade eden Ahlatcı, “Burası Türk ordusunun ihtiyacını karşılayacak” dedi. Ahlatcı, “Ürettiğimizin 500 tonunu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) vereceğiz.

Diğer ürettiğimizin de ihracatını yapacağız” ifadelerini kullandı. Şu anda tesisin inşaat halindeyken bile Avrupa’nın bazı ülkelerinden 2 yıllık kontrat imzalamak isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Daha hizmete açılmadan talepler geliyor. Tabii ki şu anda olumlu dönmüyoruz. Stratejik bir ürün olduğu için TSK, Savunma Sanayi Başkanlığından izin almamız gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“MKE’nin donanım, bilgi ve detaylarını aldık”

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Kırıkkale’de 1960’larda yapılmış bir barut fabrikasının olduğunu anlatan Ahmet Emin Ahlatcı, “Ancak burası çok eski bir tesis. Bu sebeple de revizyon yapamıyorlar. Çünkü tesis durursa barut üretilemez. MKE’nin buradaki kapasite de 500 ton. Bu da orduya yetmiyor” diye konuştu.

Kaynak Dünya Gazetesi