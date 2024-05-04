Çorum’da geçtiğimiz haftalarda 27-28 derecelerde olan hava sıcaklığı bu hafta 13 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın önümüzdeki hafta Çarşambaya kadar böyle devam etmesi beklenirken, Meteoroloji tarafından Çorum'un da içinde bulunduğu bölgeye zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 Mayıs 2004 Salı gece saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

Editör: UĞUR GÖRKEM