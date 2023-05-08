Aynı istikamete seyreden Muhammet Emin K. idaresindeki 60 COA 605 plakalı otomobil, Halit Y. İdaresindeki 19 ADL 101 otomobil ve Aydın K.’nın kullandığı 42 AIF 926 plakalı TIR Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkiinde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Halit Y. İle otomobillerde yolcu olarak bulunan Özden K. ve Seyit Furkan T., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Tugay GÖKTÜRK)