Tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek ilgili iş yeri hakkında cezai işlem sürecini başlattıklarını ve iş yerine kapatma cezası vereceklerini belirten Aşgın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Esnaf ziyareti sırasında uğradığımız bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek ilgili iş yeri hakkında cezai işlem sürecini başlattık ve iş yerini kapatıyoruz.

Bu konuda da denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceğiz. İlgililerin bilgisine.” ifadelerini kullandı.