Yapılan açıklamada, genel güvenlik ve asayişin muhafazası ve kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmeleri için il genelinde Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve trafik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, itfaiye, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarının ekipleri ile Valilik koordinasyonuyla görev başında olacağının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yılbaşında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alan/meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, terminal, otobüs durağı, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahaller ile kritik öneme haiz tesislerde personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır.

Meydana gelebilecek hırsızlık, kapkaç vb. asayiş olaylarına karşı önleyici devriye ekipleri görevlendirilmiştir.

Kaçak/Sahte alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde ile mücadele kapsamında denetimler arttırılmıştır.

Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmaması için gerekli uygulama ve denetimler arttırılmıştır.

Şehir içi ulaşım ve şehirlerarası karayollarında tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış, araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır.

Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde; yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen eğlence mekânları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimleri aralıksız devam ettireceklerdir.

Acil hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi, 159 Karayolları, 186 Elektrik, 187 Doğalgaz arıza İhbar Hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır.

Alınan tedbirler; Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir.

2024 yılının; Çorum’umuza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.”