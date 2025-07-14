Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen, çeşitli illerde rastlanan 'sarıkız' cinsi örümcek, bu kez Çorum TOKİ Akkent Konutları'nda görüldü.

Akkent Mahallesi 29. Sokak'ta oturan bir vatandaş binalarında görülen Sarıkız böceğinin kendilerini ve çocuklarını tedirgin ettiğini belirterek apartman çevrelerinde ilaçlama yapılmasını talep etti. ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş panik halinde olduklarını ve yetkililerin seslerini duymasını istedi.