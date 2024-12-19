Konu ile ilgili yapılan açıklamada Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak yıllardır Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No:22 adresinde faaliyet gösteren birimin yapımı biten Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede 1.Cadde No:33 adresindeki yeni hizmet binasına B-Grubu hizmet rolünde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak taşınacağı duyuruldu.

Buna göre Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde acil hizmetleri yarın (20 Aralık 2004 Cuma günü) saat 17.00 itibariyle başlarken, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle ise tüm poliklinik hizmetleri ile resmen faaliyete geçmiş olacak.

Ayrıca Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No:85 adresindeki Gülabibey Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Buharaevler 5. Cadde Adalet Hanım Sitesi NO:28/21-22 adresindeki Buharaevler Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bulundukları adreslerde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet vermeye devam edecek.

Bilindiği gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin ismi de Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu olarak belirlendi.

Editör: SELDA FINDIK