Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen tapu töreninde projenin detaylarını paylaşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2017 yılında Erzurum Dede Bölgesi’nde 92 hektarlık alanda yapılan arazi ve arsa düzenlemesinin mahkeme kararı ile iptal edildiğini, bunun üzerine yeni bir düzenleme yapma gereği duyduklarını dile getirdi.

İki yıl önce burada çalışmalara başladıklarını kaydeden Aşgın, “İdare mahkemesi kararını esas alarak; 1/1500 ölçekli nazım ve 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırladık. Hazırladığımız planda 08.06.2023 tarihinde yaptığımız meclis toplantımızda onaylandı, kabul edildi.” dedi.

Onaylı İmar Planında bölgede; 360 bin 540 metrekarelik konut alanı (arazinin % 39, 19’luk kısmı), 56 bin 39 metrekare sosyal donatı alanı (arazinin % 6,10’luk kısmı; cami, okul, yurt, sosyal ve kültürel tesis), 97 bin 138 metrekare ticaret alanı (arazinin %10,56’lık kısmı), 120 bin 138 metrekare de yeşil alan (arazinin % 13, 06’lık kısmı) olarak planlandığını aktaran Aşgın, arazinin % 30, 40’lık kısmının ise yol, otopark gibi kentsel ulaşım birimleri için, 0’69luk kısmı ise dere kanal gibi alanlara tahsis edildiğini ifade etti.

“TÜM ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLIYORUZ”

Aşgın, 2 gün önce Erzurum Dede Bölgesinde 92 hektarlık, 281 adet imar parselinin bulunduğu bir alanda imar uygulamasını, şuyulandırma işlerini, hisselendirme çalışmalarını ve tapu tescillerini tamamladıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün de hak sahiplerine tapularını teslim ediyoruz. Şehrimizin Kuzeyinde Çimento Fabrikası arazisinde çalışmalarımızı tamamladık. Orada Çorum’un çehresini değiştirecek bir yeni şehir inşa edeceğiz. Şimdi de şehrimizin güneyinde yıllardır tapu, hisselendirme, şuyulandırma gibi sorunların olduğu, hak sahiplerinin sorun yaşadığı meseleleri ortadan kaldırıyoruz.

Erzurum Dede bölgesinde de yeni şehir inşa etmek için gerekli tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış oluyoruz. Tapuları vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Törende AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Akar ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş da hak sahiplerine tapularını takdim etti.