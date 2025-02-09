Bahçelievler Mahallesi Bahabey caddesi üzerinde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Salon La Bamga kuaför salonu işletmecisi Gülcan Barbaros ve eşi Ahmet Barbaros, başlattıkları askıda kuaför projesi kapsamında, gelir durumu iyi olmayan, engelli ve yaşlı bireylere ücretsiz kuaför hizmeti veriyorlar.

Çorum’da ve Türkiye’de il olan askıda kuaför projesi sahibi Gülcan Barbaros, projeye ilk olarak yetim ve öksüzlerle başladıklarını ifade ederek, rehabilitasyon alan yaşlı ve engellilerle devam ettiklerini kaydetti.

Ülke genelinde çok fazla bu ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirten Barbaros, “Dağ köylerine çıktık. Bize gitmeyin size saldırırlar dedikleri yerlere gittik. Bizi öperek uğurladılar. Sonra baktık ki çocuklarımız bitmiyor, böyle bir yer açalım dedik ki bize kolay ulaşabilsinler. Açtık dükkanımızı bir ay oluyor. Projeler başlattık okullarla. İhtiyacı olan herkes gelebilir, yetim öksüz, engelli. Bu dükkan var oldukça onların yanında olacağız” dedi.

DEVLETİMİZE VEFA BORCUMUZ VAR

Küçük yaşlarda devlet koruması altında yetiştiğini ifade eden ve kuaför eşine destek olan Ahmet Barbaros, devlet tarafından yetiştirilen ve kamu kurumuna yerleştirilerek topluma kazandırılmış bir birey olduğunu ifade ederek “Kendim devletin ve milletin yardımları ile büyüdüğüm için, devletimizi vefa borcumuz var. Devletimizin ufacık bir yükünü alabilirsek diye bu yola çıktık.



Hani askıda ekmek diyorlar ya, bizde askıda kuaför hizmetini başlattık. Öksüz ve yetim çocuklarımız, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, engellilerimiz ve yaşlı olup kendine bakamayan kimsesiz yaşlılarımıza da bu hizmetten yararlandırıyoruz. Bununla ilgili olarak okullarımızdan ve farklı devlet kurumlarından bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra onları tek tek telefonla arayıp buraya çağırıyoruz. Sonra onların bakımlarını yapıp mutlu şekilde gönderiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’de artık sadece askıda ekmek olmasın. Askıda kuaförü biz başlattık, inşallah bütün kuaförler ve berberler bu işe el atarlar. Maksadımız toplumun birlik ve beraberlik temellerini yardımlaşma kanalı ile güçlendirmektir. Sosyal yardım anlamında her şeyi devletten beklemek yerine bizim de bir şey yapmamız lazım” dedi.

ÖNEMLİ OLAN İNSANLIK VE YARDIMLAŞMA

Askıda kuaför hizmetinden yararlanan 85 yaşında ki Hüsne Semiz, kuaför salonuna geldiğinde her türlü bakımının yapıldığını ifade ederek, tüm kuaförlerden aynı hizmeti vermelerini istedi. “Her şey para değildir” diyen Semiz, önemli olanın insanlık ve yardımlaşma olduğunu dile getirdi.

Görme engelli Güleser Ergen ise, bu farkındalığı diğer kuaförlerin de yapmasını istedi. İhtiyaç sahibi ve engelli bireylere herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade eden Ergen, üniversite eğitimi alan tek çocuğu ile yalnız yaşadığını kaydederek, askıda kuaför için geldiğinde kendisi ile ilgilenildiğini ve bakımının yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.