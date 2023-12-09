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E.A. ve E.S., iddiaya göre alacak verecek nedeni ile husumetli oldukları A.K.'ye Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'inde silahlı saldırı gerçekleştirdiler.

Site içerisinde bir işyerine sığınan A.K., saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırganlar A.K.'ye ait olduğu öğrenilen 19 ACU 864 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.