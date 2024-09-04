

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 23 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildiren Dağlı, 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini vurguladı.

Dağlı, operasyonlarda 45 gram uyuşturucu ile 276 uyuşturucu hap da ele geçirildiğini kaydetti.

Editör: AA AJANS