Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda 315 adet sentetik ecza maddesi, 0,88 gram metamfetamin ile 5,60 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli işlem başlatılırken uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu.