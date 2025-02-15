Hitit Üniversitesi önünde yapılan eyleme, Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş ve diğer sendika başkanları katılırken, üniversitede çalışan idari personel de yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Harun Kısacık; “Toplu sözleşme kararı uygulansın, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınsın” dedi

Harun Kısacık yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmasına rağmen, diğer kamu kurumlarında çalışan idari personel gibi iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Memur-Sen İl Başkanı Okumuş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada taleplerini şu şekilde açıkladı: “ Üniversite idari personeli için merkezi yer değişikliği sistemi getirilmelidir. Üniversite daire başkanları da makam tazminatı almalıdır! Merkezi idarede aynı ünvanda görev yapanlar makam tazminatı alırken, üniversite daire başkanlarının alamaması “eşit işe eşit ücret” prensibine aykırıdır.

Üniversite akademik ve idari personeli için ek göstergeler iyileştirilmelidir! Gerekli düzenlemeler yapılarak ekonomik kayıpları giderilmelidir. Akademisyenlerin mali hakları iyileştirilmelidir! 666 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin yaşattığı mağduriyet giderilmelidir. YÖK ve üniversite disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılması toplu sözleşme kazanımıdır, engellenemez! Üniversite yurtlarında fazla çalışma ücreti artırılmalıdır! Üniversite çalışanlarının emeği karşılıksız kalmamalıdır”

Editör: HABER MERKEZİ