Eğridere Çarşısı'nda yeni açılan bir ev eşyaları ve aletleri satan mağaza kampanya başlattı. Kampanyayı açılıştan önce duyan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, özellikle kampanya dolayısıyla 990 liraya satılan 2 bin 500 TL değerindeki airfryere, 8 bin 990'a satılan 14 bin lira değerindeki televizyona rağbet gösterdi. Kampanyalı ürünleri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca çalışanlar da zor anlar yaşadı.