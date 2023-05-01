SGK Müdürü Tök, 30 Nisan'a kadar tüm başvuruları sonuçlandıracaklarına dair verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. Tök, SGK çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde, taleplerin hızlı bir şekilde işleme alındığını ve emeklilik süreçlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Tök, “Gece gündüz demeden çalışarak, EYT'lilere verdiğimiz sözü yerine getirdik. Dün itibariyle tüm talepler sonuçlanmış olacak ve yaşlılık aylıkları bağlanacak” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)