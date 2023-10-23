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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023 Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de Eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 444 bin 446, Tokat’ta 213 bin 892, Amasya’da ise 139 bin 388 oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %15,5 AZALDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %8,6, özel amaçlı taşıtta %8,3, minibüste %7,1 artarken kamyonette %27,0, otomobilde %17,8, motosiklette %13,4, otobüste %5,8 ve kamyonda %1,4 azaldı.