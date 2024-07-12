Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, tarımın stratejik bir sektör olduğunu kaydederek, “Tarım, gıda ve sanayiye hammadde üretmesi nedeniyle yaşamın her alanında vazgeçilmez bir sektördür. Gıdanın devamlılığı için tarıma sahip çıkmalıyız. Şunu daha iyi biliyoruz ki, tarımda önemli işler yapan ülkeler sanayiye de hep en önde olan ülkelerdir” dedi.

MÜSİAD tarafından organize edilen “Çorum Bölgesel Tarım Zirvesi”nde konuşan Özdemir, “Ülkemizde ne yazık ki tarım arazileri amacının dışında kullanılıyor. Tarıma ve sanayiye ivme kazandırmak istiyorsak önce toprak bütünlüğüne sahip çıkmalıyız. Bu gidişle 10 sene sonra Çorum’un çevresinde toprak bütünlüğü tamamen bitecek. Tarımı imha eden geleceğini de imha eder” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ