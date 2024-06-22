Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çorum Osmancık Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi 238 milyon 919 bin TL’ye, Çorum Osmancık Spor Kompleksi de 108 milyon 661 bin TL’ye mal olacak.

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yayınladığı tasarruf tedbirlerinin Çorum'da kağıt üzerinde kaldığını yazdı.

Osmancık’ta, Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi 238 milyon 919 bin TL’ye, Spor Kompleksi ise 108 milyon 661 bin TL’ye mal olacağını anlatan Ayhan. Valilik kasasından bu iki proje için bir günde 347.5 milyon lira çıktığını dile getirerek, tasarruf tedbirlerinin nerede olduğunu sordu?

Çorum Osmancık Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezinde çocuk bölümü, kafeterya, revir, sergi alanı, koridor, engelli kütüphanesi, 0-6 yaş bölümü aile bekleme alanı, serbest oyun alanı, çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, sanatçı odası, okuma salonları, spor alanı, müzik atölyesi, resim atölyesi ve 3 adet grup çalışma alanı olacak.

Çorum Osmancık Spor Kompleksi ise yüzme, okçuluk, badminton, futbol, tenis ve atletizm branşlarına hizmet verecek.

Komplekste okçuluk sahası, havuz, tenis kortu, soyunma odaları, futbol sahası ve tribünler olacak. İki ayrı ihalede de sözleşmeler 10 Haziran 2024 tarihinde yapıldı ve bir günde 347 milyon TL ödenmiş oldu.

Deniz Ayhan ayrıca Çorum Belediyesi'nin de bu yılın nisan ayında güreş merkezi yaptırmak için ihale düzenlediğini ve güreş merkezinin iki ayrı ihalesine 146 milyon 650 bin TL ödediğini sözlerine ekledi.