Genç İHH, Saat Kulesi karşısındaki yeni meydanı Türkiye, Filistin, Doğu Türkistan ve Özgür Suriye bayrakları ile donatırken, Ulucami bahçesinde ve meydanda çocuklara oyuncak ve halka lokma dağıtıldı.

Suriyelilerin de katılımı ile gerçekleştirilen kutlama programı yaklaşık 4 saat sürdü. Ezgi ve maaşlar eşliğinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı.

Çorum Genç İHH Başkanı Talha Sert konuşmasında, “Bizler ümmetin gençleriyiz, Anadolu'nun Yiğit evlatlarıyız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de nerede olursa olsun tüm mazlum ve mağdur milletlerin acısını paylaşmaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Yıllar yılı kendi halkına zulmeden katil Esad rejiminin yıkılmasıyla beraber 14 yıldır zulüm altında olan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Bugün tüm mazlum milletler için bir başlangıç ve milattır. Arakan'da, Gazze'de ve Doğu Türkistan'daki mazlum ve mağdurlarında özgürlüklerine kavuşacakları günler yakındır. Zulüm ile abad olanların sonu elbette ki bedbaht olacaktır ” dedi.

Editör: Haber Merkezi