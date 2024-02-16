Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde’de yaşayan Ömer Avşar (87)’dan uzun süre haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren polis ekipleri Avşar’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İkamette yapılan incelemenin ardından Avşar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.