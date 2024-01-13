Alınan bilgiye göre bir süredir haber alamadıkları Yaşar Necmettin (61)' in Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerindeki evine gelen yakınları kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler Yaşar'ı evde hareketsiz halde yatarken buldular.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Necmettin Yaşar'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Şahsın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.