Alaca Belediyesi tarafından Battal Dede Millet Bahçesi’nde inşa edilecek olan sosyal tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende sosyal tesisin temeli dualar eşliğinde atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, seçim öncesinde sözünü verdikleri sosyal tesisin temelini atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Seçimden önce ilçemizin sosyal tesis anlamında bir eksiğinin bulunduğu belirterek, yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun, bugün itibariyle sosyal tesisimizin temelini atıyoruz. Yakın zamanda inşaat çalışmalarını yüklenici firma tamamlamasıyla, inşallah ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.