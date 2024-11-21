İl emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde sabit ve seyir halinde sürdürülen devriye görevinde Kapaklı 1. Cadde üzerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilden 7.64 gram narkotik madde, başka bir şüpheli araçtan silah elde edilirken, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranması bulunan 1 aranan şahıs yakalandı.

Çiftlik Pınarı Caddesi’nde yapılan şok uygulamada ise durdurulan şüpheli araçtan 250 adet Lyrica isimli uyuşturucu hap elde edildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan biri bayan 5 şüpheli ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK