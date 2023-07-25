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Müzisyen ve söz yazarı Cenk Baş veya sahne adıyla Semicenk, dün akşam Kadeş Barış Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da izlediği konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

YARIŞMADA TANINDI

2019 yılında TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başaran Semicenk, ilk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı. Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi sanatçılarla çalışan Semicenk, 2022 yılında 'Aşırı Doz' isimli EP albümünü çıkardı.