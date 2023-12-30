Atatürk Anıtı’nda toplanan grup, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Vatan Sana Canım Feda' sloganlarıyla Şehitliğe kadar yürüdü.

Yüzlerce insanın Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte, hep bir ağızdan terör lanetlenirken, şehitler için dualar edildi.

Dev Türk Bayrağı’nın arkasında gerçekleşen yürüyüş, şehitlikte son bulurken, topluluk şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

Kuran Tilavetinin ardından katılımcılar şehitlerin mezarlarını ziyaret etti, protokol üyeleri şehitlerin yakınlarıyla sohbet etti.



Kendisi de şehit babası olan Çorum Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, yaptığı konuşmada şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne gerekli dersi verdiğini belirterek, “Biz de bugün Çorum olarak o itlerin yularlarını tutanlara gerekli tokadımızı attık. Diğer illerimizde olduğu gibi. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin gerçekten çok acı bir şey. Biz onların yanındayız. İnşallah burada edilen dualar onlara zırh ve kalkan olur. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Devletimize zeval vermesin. Ve şunu herkes bilsin ki bu bayrak inmeyecek. Bu vatan bölünmeyecek. Ezanlar susmayacak.” dedi.



‘Şehitlere Saygı’ yürüyüşüne, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, şehit aileleri ve yakınları, gaziler, siyasi parti il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.