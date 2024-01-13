Kent Konseyi tarafından Çorum Şehitliği’nde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için yapılan dua ile devam eden programda “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

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Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Programın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

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